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Армия США сообщила о новой серии ударов по Ирану

Ведомости

США начали новую волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«Эти удары продолжат наносить значительный ущерб иранским силам и ослабят их способность атаковать мирных жителей и коммерческие суда в Ормузском проливе», – говорится в сообщении.

В CENTCOM уточнили, что операция началась в понедельник в 16:45 по времени Восточного побережья США (23:45 мск).

Что известно о новой волне ударов США по Ирану

Политика / Международные новости

До этого телеканал Press TV сообщал, что Иран нанес удары по американским военным объектам в Кувейте. Для атаки были использованы беспилотники, а целями стали системы военной связи США, топливные хранилища, зенитные ракетные комплексы Patriot, диспетчерская вышка и склад боеприпасов. Также был нанесен удар крылатыми ракетами по американскому военному кораблю.

США и Израиль начали военные действия против Ирана еще 28 февраля. В июне Вашингтон с Тегераном подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения, касающихся Ормузского пролива. В ответ Иран начал наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп 13 июля объявил, что Соединенные Штаты берут под контроль Ормузский пролив, а также возобновляют морскую блокаду иранских портов. Американский лидер также заявил, что для финансирования мер по обеспечению безопасности в проливе будет взиматься сбор в размере 20% от стоимости грузов.

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