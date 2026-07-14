Армия США сообщила о новой серии ударов по Ирану

США и Израиль начали военные действия против Ирана еще 28 февраля. В июне Вашингтон с Тегераном подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения, касающихся Ормузского пролива. В ответ Иран начал наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке.