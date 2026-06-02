Администрация Трампа предложила ввести 25%-ные пошлины на товары из Бразилии
Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести тарифы в 25% на товары, поставляемые из Бразилии. Об этом говорится в заявлении торгового представительства США.
Уточняется, что такие меры могут быть применены, так как Бразилия прибегает к необоснованным методам, препятствующим развитию торговли США или ограничивающим ее. по данным представительства, существенные разногласия существуют между государствами, даже после того как Трамп провел встречи со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
В заявлении говорится, что слушание по вопросу утверждения пошлин в отношении Бразилии пройдет 6 июля.
11 мая администрация Трампа обратилась в Торговый суд США с просьбой приостановить действие решения, признавшего последние введенные президентом глобальные пошлины в размере 10% незаконными. Как писало агентство Bloomberg, это нужно на период рассмотрения апелляции – чтобы импортеры продолжали уплачивать сборы в ходе дальнейшего судебного разбирательства.
Суд принял решение о незаконности глобальной пошлины в 10%, введенной Трампом взамен пошлин, отмененных в феврале решением Верховного суда. Отмечалось, что президент опять превысил свои полномочия и не имел права вводить тарифные ограничения и по новой схеме.