Администрация США попросила продолжить сбор пошлин даже после проигрыша в суде
Администрация Дональда Трампа обратилась в Торговый суд США с просьбой приостановить действие решения, признавшего последние введенные президентом глобальные пошлины в размере 10% незаконными. Это нужно на период рассмотрения апелляции – чтобы импортеры продолжали уплачивать сборы в ходе дальнейшего судебного разбирательства, передает Bloomberg.
На прошлой неделе коллегия Торгового суда США вынесла решение большинством голосов (2 против 1): использование Трампом раздела 122 Закона о торговле 1974 г. для введения пошлин признано недействительным. При этом суд немедленно приостановил действие пошлин только в отношении двух компаний, подавших иск, и штата Вашингтон.
Несмотря на пока ограниченный масштаб судебного постановления, в поданном в понедельник документе министерство юстиции США указало: тысячи импортеров, уплачивающих пошлины, вероятно, обратятся в суд с исками. По мнению государственных юристов, вступление решения в силу «серьезно подорвет» торговую повестку Трампа и отвлечет ресурсы от «масштабной работы» по возврату средств в рамках предыдущего раунда глобальных пошлин, отмененных Верховным судом США.
Торговый суд отклонил довод администрации о том, что «дефицит платежного баланса» – ключевого критерия для введения пошлин по разделу 122 – является «гибкой формулировкой». Суд установил: в прокламации Трампа о введении сборов не было подтверждено наличие такого дефицита в соответствии со смыслом закона 1974 г. Вместо этого использовались понятия «дефицит торгового баланса и счета текущих операций».
Апелляция правительства на это решение находится на рассмотрении в Апелляционном суде США по федеральному округу. В документе от понедельника министерство юстиции заявило, что если Торговый суд и Федеральный апелляционный суд откажутся приостановить действие постановления, администрация готова подать экстренное ходатайство в Верховный суд.
Ранее в этом году судьи отменили пошлины Трампа, введенные на основании другого закона – Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Процесс возврата средств импортерам стартовал в апреле, однако остается неопределенность относительно того, смогут ли все компании, уплатившие пошлины по IEEPA, получить свои деньги обратно.
По данным правительства, с момента вступления решения Трампа в силу в феврале более 170 000 импортеров внесли депозиты для покрытия новых пошлин по разделу 122 в отношении 13 млн партий товаров. По информации, проанализированной коалицией малых предприятий We Pay the Tariffs, только в марте таможенные органы США собрали около $8 млрд в виде пошлин по разделу 122.
В понедельник торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник представили в суд заявления в поддержку сохранения пошлин до их истечения в июле. Грир назвал сборы «ключевыми» для поддержания вовлеченности торговых партнеров в переговоры. Латник охарактеризовал их как «единственную глобальную базовую меру, сдерживающую беспрецедентный рост объемов импорта, пока администрация продолжает решать проблемы платежного баланса США».