Администрация США попросила продолжить сбор пошлин даже после проигрыша в суде

Торговый суд отклонил довод администрации о том, что «дефицит платежного баланса» – ключевого критерия для введения пошлин по разделу 122 – является «гибкой формулировкой». Суд установил: в прокламации Трампа о введении сборов не было подтверждено наличие такого дефицита в соответствии со смыслом закона 1974 г. Вместо этого использовались понятия «дефицит торгового баланса и счета текущих операций».