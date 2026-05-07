ЕС не удалось согласовать торговое соглашение с США
Страны ЕС не смогли согласовать между собой торговое соглашение с США. Об этом пишет Bloomberg.
Встреча представителей Европарламента и стран ЕС вечером 6 мая. В ходе переговоров европейские власти обсуждали поправки к соглашению, заключенному в июле 2025 г.
«Однако, по словам Кипра, который в настоящее время председательствует в ЕС, никаких окончательных решений принято не было», – говорится в материале.
1 мая президент США Дональд Трамп анонсировал повышение тарифов на автомобили и грузовики из Европейского союза (ЕС) до 25%. По его словам, ЕС не соблюдал условия торгового соглашения.
Торговое соглашение Вашингтона и Брюсселя заключили 21 августа 2025 г. Оно подразумевало введение 15%-ных пошлин на европейские товары, поставляемые в США. Ранее Трамп грозился ввести против Евросоюза (ЕС) тарифы размером в 30%, но в ходе переговоров эту цифру удалось снизить. В ответ ЕС принимал нулевые пошлины в отношении американских товаров.
Кроме того, в соглашении говорилось о том, что ЕС закупит американских энергоносителей на сумму $750 млрд, вложит в экономику США $600 млрд инвестиций, а также, по словам Трампа, приобретет у них «огромное количество» военной техники.