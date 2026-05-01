Трамп анонсировал пошлины в 25% на автомобили из Евросоюза

Трамп анонсировал пошлины в 25% на автомобили из ЕвросоюзаЕсли авто будут производиться на заводах США, никаких пошлин не будет
Президент США Дональд Трамп анонсировал повышение тарифов на автомобили и грузовики из Европейского союза (ЕС) до 25%. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Трамп пояснил, что принял такое решение в связи с тем, что ЕС не соблюдал условия торгового соглашения. Он добавил, что если автомобили будут производиться на заводах США, то никаких пошлин не будет.
«В настоящее время строятся многие заводы по производству автомобилей и грузовиков, в которые инвестируется более $100 млрд – это рекорд в истории производства автомобилей и грузовиков», – написал он.
По словам президента США, эти заводы скоро откроются, рабочие уже набраны.
30 апреля президент США заявил, что решил отменить тарифы на шотландский виски после визита короля и королевы Великобритании Карла III и Камиллы в Вашингтон.