Трамп отменил пошлины на шотландский виски после визита Карла III в США
Президент США Дональд Трамп решил отменить тарифы на шотландский виски после визита короля и королевы Великобритании Карла III и Камиллы в Вашингтон. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Король и королева побудили меня сделать то, чего никто другой не мог добиться, и при этом почти даже не попросили об этом», – добавил Трамп.
Президент США отметил, что люди давно хотели снятия тарифов, ведь между странами всегда существовала активная торговля виски и бурбоном. Он также подчеркнул, что для США было честью принимать британского монарха.
27 апреля Карл III и королева Камилла прибыли в США с госвизитом. 29 апреля Карл III в своей речи в конгрессе США обратил внимание на важность «особых отношений» Великобритании с США и подчеркнул значимость НАТО, защиты Украины и борьбы с климатическим кризисом.
Газета The Guardian писала, что речь Карла III на совместном заседании конгресса стала первым подобным обращением монарха за 35 лет. Это центральное событие его четырехдневного государственного визита в США.