MOEX170,16+0,09%CNY Бирж.00%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,34+0,03%RGBITR778,2+0,06%
Главная / Политика /

Карл III похвалил НАТО и отметил особые отношения Великобритании c США

Ведомости

Король Карл III в своей речи в конгрессе США обратил внимание на важность «особых отношений» Великобритании с США и подчеркнул значимость НАТО, защиты Украины и борьбы с климатическим кризисом. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что речь монарха можно расценить как «завуалированную просьбу» к президенту США Дональду Трампу вернуться к традиционным европейским альянсам и восстановить роль Вашингтона как защитника либеральных ценностей.

Карл III также призвал к «непоколебимой решимости» в деле защиты Украины, чтобы «добиться по-настоящему справедливого и прочного мира».

Чем важен первый за 20 лет визит монарха Великобритании к Дональду Трампу в США

Политика / Международные новости

Речь Карла III на совместном заседании конгресса стала первым подобным обращением монарха за 35 лет. Это центральное событие его четырехдневного государственного визита в США, указывает The Guardian.

27 апреля Карл III и королева Камилла прибыли в США с госвизитом. В рамках поездки запланированы официальные церемонии и переговоры по вопросам двусторонних отношений. 28 апреля Daily Mail писало, что Трамп нарушил протокол во время встречи с британским монархом, «легонько коснувшись правой руки короля Карла». Есть неписаное правило – никогда не инициировать физический контакт с членом королевской семьи.

