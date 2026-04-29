Карл III похвалил НАТО и отметил особые отношения Великобритании c США

27 апреля Карл III и королева Камилла прибыли в США с госвизитом. В рамках поездки запланированы официальные церемонии и переговоры по вопросам двусторонних отношений. 28 апреля Daily Mail писало, что Трамп нарушил протокол во время встречи с британским монархом, «легонько коснувшись правой руки короля Карла». Есть неписаное правило – никогда не инициировать физический контакт с членом королевской семьи.