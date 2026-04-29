Карл III похвалил НАТО и отметил особые отношения Великобритании c США
Король Карл III в своей речи в конгрессе США обратил внимание на важность «особых отношений» Великобритании с США и подчеркнул значимость НАТО, защиты Украины и борьбы с климатическим кризисом. Об этом пишет The Guardian.
Издание отмечает, что речь монарха можно расценить как «завуалированную просьбу» к президенту США Дональду Трампу вернуться к традиционным европейским альянсам и восстановить роль Вашингтона как защитника либеральных ценностей.
Карл III также призвал к «непоколебимой решимости» в деле защиты Украины, чтобы «добиться по-настоящему справедливого и прочного мира».
Речь Карла III на совместном заседании конгресса стала первым подобным обращением монарха за 35 лет. Это центральное событие его четырехдневного государственного визита в США, указывает The Guardian.
27 апреля Карл III и королева Камилла прибыли в США с госвизитом. В рамках поездки запланированы официальные церемонии и переговоры по вопросам двусторонних отношений. 28 апреля Daily Mail писало, что Трамп нарушил протокол во время встречи с британским монархом, «легонько коснувшись правой руки короля Карла». Есть неписаное правило – никогда не инициировать физический контакт с членом королевской семьи.