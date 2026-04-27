Карл III прибыл в США для встречи с Трампом
Король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в США с государственным визитом, в рамках которого запланирована встреча с президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Fox News.
Британская королевская чета приземлилась на авиабазе Эндрюс. Ожидается, что в ходе визита они посетят Белый дом, примут участие в официальных церемониях и обсудят ключевые вопросы американо-британских отношений.
В марте CNN писал, что в Великобритании оценивают риски для Карла III в США на фоне обострения отношений между Трампом и премьер-министром Киром Стармером.
Конфликт между Трампом и Стармером обострился после отказа Лондона предоставить военные базы для поддержки операции США против Ирана, которую британский премьер счел незаконной. На этом фоне, как отмечает телеканал, все больше британских парламентариев сомневаются в целесообразности визита монарха, который планировался в апреле в рамках празднования 250-летия независимости США. Вместе с тем Лондон в итоге все же предоставил США доступ к базам для ударов по Ирану.