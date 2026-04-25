У Белого дома перед визитом короля Карла III по ошибке повесили флаги Австралии
В США при подготовке к государственному визиту короля Великобритании Карла III по ошибке вместо британских флагов были размещены австралийские, пишет Reuters со ссылкой на представителя Департамента транспорта Вашингтона.
Пятнадцать флагов Австралии ненадолго оказались среди более чем 230 знамен, вывешенных для торжественной встречи британского монарха недалеко от Белого дома. Карл III прибывает в американскую столицу 27 апреля. Ошибка была оперативно исправлена – австралийские флаги заменили на британские.
Ирония ситуации заключается в том, что король Карл III действительно является номинальным главой Австралии, однако эта роль – чисто церемониальная. Сам визит приурочен к 250-летию принятия Декларации независимости США от британского правления и считается самой громкой зарубежной поездкой монарха за все время его правления.
Официально поездка призвана укрепить «особые отношения» между двумя союзниками, которые, по признанию экспертов, находятся на самом низком уровне за последние 70 лет на фоне разногласий вокруг конфликта с Ираном.
2 марта президент США Дональд Трамп выразил сильное разочарование премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за отказа Лондона разрешить использование базы Диего-Гарсия для ударов по Ирану. Позже Стармер изменил позицию и заявил, что США смогут использовать Диего-Гарсия для «конкретных и ограниченных оборонительных целей». Однако, как отметил Трамп, британский премьер «слишком долго» принимал решение.