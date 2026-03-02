Газета
Трамп разочаровался в Стармере из-за отказа в доступе к британской базе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за первоначального отказа разрешить использование британской базы Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

По словам Трампа, отказ Лондона предоставить доступ к базе на архипелаге Чагос стал беспрецедентным шагом в отношениях двух стран. Великобритания ранее не дала разрешение на проведение ударов с баз Диего-Гарсия и RAF Fairford, сославшись на нормы международного права.

Вечером 1 марта Стармер изменил позицию и заявил, что США смогут использовать Диего-Гарсия для «конкретных и ограниченных оборонительных целей». Однако, как отметил Трамп, британский премьер «слишком долго» принимал решение.

«Такого, вероятно, никогда раньше не случалось между нашими странами. Похоже, он беспокоился о законности», – заявил президент США.

По данным издания, разногласия вокруг использования базы повлияли и на позицию Вашингтона по соглашению о Чагосских островах. Трамп отозвал поддержку сделки, предполагающей передачу суверенитета над архипелагом Маврикию с последующей арендой военной базы Великобританией.

2 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа «полностью поддерживает» действия США в Иране.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна запретила США использовать свои военные базы Рота и Морон для военной операции. Мадрид также осудил удары США по территории Ирана.

