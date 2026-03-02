Трамп разочаровался в Стармере из-за отказа в доступе к британской базе

По словам Трампа, отказ Лондона предоставить доступ к базе на архипелаге Чагос стал беспрецедентным шагом в отношениях двух стран. Великобритания ранее не дала разрешение на проведение ударов с баз Диего-Гарсия и RAF Fairford, сославшись на нормы международного права.