Рютте: Европа полностью поддерживает операцию США в Иране
Европа «полностью поддерживает» действия США в Иране. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает BBC.
По словам Рютте, Иран представляет «угрозу» для Европы, Израиля и прилегающих регионов. Он отметил, что после операции, проведенной 28 февраля и 1 марта, европейские страны «по-настоящему активизировались».
На вопрос о том, знал ли он заранее о совместных ударах США и Израиля по Ирану, Рютте отказался раскрывать детали. Вместе с тем он подчеркнул, что «много раз» общался с американскими официальными лицами и что Вашингтон и НАТО «тесно координируют свои действия».
2 марта министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна запретила США использовать свои военные базы Рота и Морон для военной операции. Мадрид также осудил удары США по территории Ирана.
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. Тогда погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
2 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак по военным целям в Тегеране в рамках операции «Рев льва». «В первый этап ВВС в соответствии с планом атаковали десятки целей системы ПВО иранского режима в районе Тегерана», – было сказано в сообщении армии.