Рютте: Европа полностью поддерживает операцию США в Иране

На вопрос о том, знал ли он заранее о совместных ударах США и Израиля по Ирану, Рютте отказался раскрывать детали. Вместе с тем он подчеркнул, что «много раз» общался с американскими официальными лицами и что Вашингтон и НАТО «тесно координируют свои действия».