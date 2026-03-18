Лондон оценит риски визита Карла III в США из-за конфликта Трампа и Стармера
В Великобритании оценивают риски визита короля Карла III в США на фоне обострения отношений между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Конфликт между Трампом и Стармером обострился после отказа Лондона предоставить военные базы для поддержки операции США против Ирана, которую британский премьер счел незаконной.
На этом фоне, как отмечает телеканал, все больше британских парламентариев сомневаются в целесообразности визита монарха, который планировался в апреле в рамках празднования 250-летия независимости США.
«Последнее, чего мы хотим, – это чтобы Его Величество оказался в неловком положении», – заявила депутат лейбористской партии Эмили Торнберри. По ее словам, решение о визите «нужно очень внимательно обдумать» и «безопаснее было бы его отложить».
Бывший посол Великобритании в США Питер Уэстмакотт отметил, что ситуация показала пределы стратегии Лондона по выстраиванию отношений с Трампом. «Стармер полтора года пытался управлять отношениями, не поддаваясь на провокации и действуя через закрытые каналы. Но это не всегда работает, и никогда не знаешь, что он [Трамп] скажет на следующий день», – сказал он.
Несмотря на обострение риторики, сам Трамп заявил, что ожидает визита британского монарха в ближайшее время. «У нас есть, например, король Великобритании – или, скажем, Англии – он отличный парень. Он скоро приедет», – сказал он. На следующий день он заявил, что визит состоится «очень скоро».
Как отмечает CNN, британские власти оказались перед дилеммой: с одной стороны, они не хотят подвергать короля риску публичных выпадов со стороны Трампа, с другой – опасаются ухудшения отношений с Вашингтоном в случае отмены поездки.
16 марта The Telegraph писал, что Стармер не планирует отправлять военные корабли, чтобы способствовать открытию Ормузского пролива. Его отказ прозвучал на фоне призыва американского лидера усилить военный контингент для предотвращения нарастающего экономического кризиса.