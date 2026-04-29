Чем важен первый за 20 лет визит монарха Великобритании к Дональду Трампу в США

Чем важен первый за 20 лет визит монарха Великобритании к Дональду Трампу в СШАКарл III может попробовать вернуть частично подорванное доверие в отношениях
Король Великобритании Карл III отправился с четырехдневным визитом в США, который стартовал официально 28 апреля. Это первый за почти 20 лет государственный визит британского монарха в эту дружественную для Лондона страну: в последний раз мероприятие такого уровня проводилось в 2007 г. Тогда в США приезжала мать находящегося сейчас на престоле монарха королева Елизавета II (годы правления 1952–2022). Помимо торжественных мероприятий, включая государственный банкет, в расписании короля предусмотрено выступление перед конгрессом США. Последний раз до сих пор британский монарх выступал перед американскими законодателями в 1991 г., и Елизавета II тогда была первопроходцем.
В первый же день президент США Трамп, выступая с приветственной речью, пошутил о том, что его мать была влюблена в тогда еще принца Чарльза. А до того в соцсетях – о том, что сам Трамп всегда мечтал жить в Букингемском дворце (комментируя газетную обложку о его якобы родственных связях с монархами). Официально визит Карла III приурочен к 250-летию со дня подписания Декларации независимости в 1776 г. (когда 13 колоний, позже и ставшие Соединенными Штатами Америки, приняли решение выйти из-под владычества Великобритании). В 1976 г., к 200-летнему юбилею этого события, Елизавета II тоже посещала США.
Хотя стороны пытаются не предавать огласке детали визита, в американских и британских СМИ появились утечки о том, что, с наибольшей долей вероятности, будут обсуждать руководители двух государств (пусть со стороны Британии и формальный). Как сообщили британская газета The Guardian и американский телеканал Fox News, основная цель визита Карла III – это укрепление «особых отношений», которые сложились между Лондоном и Вашингтоном после окончания Второй мировой войны. И это стремление особенно актуально на фоне нарастающих в последнее время противоречий между двумя странами по многим вопросам: от оказания помощи Украине до военной операции против Ирана. «Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумалось об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Все в порядке, премьер-министр [Великобритании Кир] Стармер, они нам больше не нужны, но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победили!» – писал Трамп в своей соцсети Truth Social еще 8 марта.
Другим фоновым вопросом можно назвать скандал вокруг фигуры бывшего британского посла в США Питера Мандельсона (занимал пост с 10 февраля по 11 сентября 2025 г.), которого уличили в незаконных связях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Мандельсон ранее считался одним из наиболее приближенных советников Стармера, который уже извинился за то назначение, что полностью не успокоило его противников.
В ходе своего визита Карла III будет пытаться уговорить Трампа наладить отношения как отдельно с правительством Стармера, так и в целом с лидерами европейских государств, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Великобритании и США сейчас важно прийти к общему знаменателю и по Ирану, продолжает Кошкин. По его мнению, симпатии Трампа к британской монархии могут способствовать смягчению его позиции в отношении Лондона. Кроме того, как отмечает эксперт, визит короля отвлечет на себя внимание общественности в США от критики и разрастающейся конспирологии вокруг очередной попытки покушения на Трампа, что вредит рейтингам республиканцев.
Визит Карла III может иметь несколько поводов, говорит политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, первичной целью будет восстановление «особых отношений» между странами, включая гармонизацию позиций по украинскому направлению и по сотрудничеству внутри НАТО. «Англичанам некого отправлять, учитывая, что и Стармер, и весь его кабинет вполне могут уйти в отставку в обозримой перспективе. И фигура короля в этом контексте – наиболее внушительная», – подчеркнул Дудаков. Но он уточняет, что, так как Трамп переживает сейчас внутриполитический кризис, он вряд ли сможет сосредоточиться на этих вопросах.
Визит британского монарха – сильный символический жест, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По его мнению, Карл III попытается поспособствовать стабилизации диалога между Лондоном и Вашингтоном с перспективой на укрепление общей трансатлантической солидарности. И с этой точки зрения Британия попытается актуализировать свою роль посредника между США и странами Европейского союза, из которого она вышла в 2020 г.