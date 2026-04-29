Чем важен первый за 20 лет визит монарха Великобритании к Дональду Трампу в США

Хотя стороны пытаются не предавать огласке детали визита, в американских и британских СМИ появились утечки о том, что, с наибольшей долей вероятности, будут обсуждать руководители двух государств (пусть со стороны Британии и формальный). Как сообщили британская газета The Guardian и американский телеканал Fox News, основная цель визита Карла III – это укрепление «особых отношений», которые сложились между Лондоном и Вашингтоном после окончания Второй мировой войны. И это стремление особенно актуально на фоне нарастающих в последнее время противоречий между двумя странами по многим вопросам: от оказания помощи Украине до военной операции против Ирана. «Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумалось об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Все в порядке, премьер-министр [Великобритании Кир] Стармер, они нам больше не нужны, но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победили!» – писал Трамп в своей соцсети Truth Social еще 8 марта.