Guardian: Британия настояла на встрече Трампа и Карла III без камер
Встреча президента США Дональда Трампа с королем Великобритании Карлом III в Белом доме была запланирована в закрытом формате без камер. Такое решение связано с опасениями дипломатических инцидентов, пишет The Guardian со ссылкой на источники, участвовавшие в планировании поездки.
«Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха с президентом США в Овальном кабинете прошла без камер, опасаясь повторения ситуации, когда Трамп отчитал президента Украины Владимира Зеленского перед мировой прессой», – говорится в материале.
При этом планировалось, что король появится перед прессой в начале ключевой двусторонней встречи, однако обсуждение важных вопросов пройдет без съемки.
27 апреля Карл III и королева Камилла прибыли в США с государственным визитом. В рамках поездки запланированы официальные церемонии и переговоры по вопросам двусторонних отношений.
28 апреля издание Daily Mail сообщало, что Трамп нарушил протокол во время встречи с британским монархом. По данным издания, он «легонько коснулся правой руки короля Карла», когда они направлялись к дверям Белого дома. Хотя есть неписаное правило – никогда не инициировать физический контакт с членом королевской семьи.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что жест «выглядел скорее как политический» и может рассматриваться как отступление от королевского протокола, хотя сам монарх, по ее словам, «похоже, не возражал».