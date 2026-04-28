Guardian: Британия настояла на встрече Трампа и Карла III без камер

28 апреля издание Daily Mail сообщало, что Трамп нарушил протокол во время встречи с британским монархом. По данным издания, он «легонько коснулся правой руки короля Карла», когда они направлялись к дверям Белого дома. Хотя есть неписаное правило – никогда не инициировать физический контакт с членом королевской семьи.