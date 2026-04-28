Daily Mail: Трамп нарушил протокол при встрече с Карлом III
Президент США Дональд Трамп нарушил протокол при встрече с королем Великобритании Карлом III в Белом доме, похлопав его по плечу. Об этом пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что главное неписаное правило – никогда не инициировать физический контакт с членом королевской семьи. Но Трамп, «несмотря на тщательную подготовку к протокольной встрече, не учел этот момент», говорится в материале.
Трамп «легонько коснулся правой руки короля Карла», когда они шли к дверям Белого дома. По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, это прикосновение к руке, когда они входили, «выглядело скорее как политический жест». Она отметила, что этот жест можно расценить как «нарушение» королевского протокола», но король Карл, «похоже, не возражал».
27 апреля король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в США с госвизитом для встречи с Трампом. В ходе визита королевская чета примет участие в официальных церемониях и обсудит ключевые вопросы американо-британских отношений.
В марте CNN писал, что в Великобритании оценивают риски для Карла III в США на фоне обострения отношений между Трампом и премьер-министром Киром Стармером.