Суд в США признал незаконными введенные Трампом пошлины на импорт в 10%

Суд США по международной торговле признал незаконной глобальную пошлину в 10%, введенную президентом США Дональдом Трампом взамен пошлин, отмененных в феврале решением Верховного суда.

Согласно новому решению, суд постановил, что президент опять превысил свои полномочия и не имел права вводить тарифные ограничения и по новой схеме.

В феврале Верховный суд признал незаконными все пошлины, введенные по закону о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. (они составляли значительную часть тарифных ограничений, введенных при Трампе). После этого Трамп обратился к Закону о торговле 1974 г., на который не распространялось решение Верховного суда, и ввел новую глобальную пошлину в 10%.

Решение от 8 мая по мск может быть обжаловано администрацией. Принятие итогового решения может занять время. Не исключено повторное подключение к этому вопросу Верховного суда. При этом пока нет информации о том, продолжит ли действовать глобальная ставка в 10%, если встречный иск администрации будет принят к рассмотрению.

