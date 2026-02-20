Большинство пошлин Дональда Трампа признаны незаконными

Большинство пошлин Дональда Трампа признаны незаконнымиОн может попытаться обойти это решение Верховного суда США
Президент США Дональд Трамп не имеет права вводить пошлины в отношении иностранных государств на основе Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Об этом говорится в решении Верховного суда США, опубликованном на сайте инстанции 20 февраля.
«IEEPA уполномочивает президента «расследовать, блокировать на время проведения расследования, регулировать, направлять и принуждать, аннулировать, аннулировать недействительность, предотвращать или запрещать... импорт или экспорт».<…>В этом длинном списке конкретных полномочий отсутствует какое-либо упоминание о тарифах или других пошлинах», - говорится в пояснительной части решения.
Иначе говоря, пошлины, введенные Трампом на основе IEEPA, включая «зеркальные пошлины», объявленные им в апреле 2025 г., должны быть отменены. Кроме того, как сообщила газета The Washington Post 20 февраля, компании могут попытаться подать на администрацию в суд на возмещение ущерба от пошлин. Согласно открытым данным, общий объем компенсаций может составить от $175 млрд до $179 млрд.
По данным телеканала CNN, Трамп назвал решение Верховного суда «позором». Ранее члены его администрации допускали использование других законов, помимо IEEPA, для продолжения нынешней тарифной политики.
Предположительно, речь может идти о Законе о торговле 1974 г., несколько частей которого Трамп может использовать для введения пошлин. Например, это могут быть части 301 и 122 данного закона. Но применение этих инструментов займет больше времени (например, на проведение проверок, по результатам которых и будет принято решение о введении пошлин). Кроме того, часть из них в итоге потребует поддержки со стороны конгресса. Например, тарифы, введенные по части 122 (ставка до 15%), могут действовать без консультаций с конгрессом в течение 150 дней.
Признание большинства пошлин незаконными поддержали шесть из девяти судей Верховного суда. При этом стоит отметить, что идеологически близкие к Трампу судьи составляют большинство в инстанции: шесть против трех.
Трамп попытается обойти решение Верховного суда по пошлинам, хотя теперь реализовывать тарифную политику будет труднее, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, решение также может ослабить переговорные позиции Трампа в торговых спорах с Китаем и Евросоюзом, против которых он планировал активно использовать пошлины.