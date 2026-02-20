Большинство пошлин Дональда Трампа признаны незаконными

Предположительно, речь может идти о Законе о торговле 1974 г., несколько частей которого Трамп может использовать для введения пошлин. Например, это могут быть части 301 и 122 данного закона. Но применение этих инструментов займет больше времени (например, на проведение проверок, по результатам которых и будет принято решение о введении пошлин). Кроме того, часть из них в итоге потребует поддержки со стороны конгресса. Например, тарифы, введенные по части 122 (ставка до 15%), могут действовать без консультаций с конгрессом в течение 150 дней.