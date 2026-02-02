NYT: тарифы Трампа принесли США $287 млрд, но их платили американские компании

Одним из наиболее ощутимых последствий торговой политики президента США Дональда Трампа стал резкий рост поступлений от тарифов. В 2025 г. США собрали около $287 млрд в виде таможенных пошлин, налогов и сборов – почти в три раза больше, чем в 2024 г., пишет The New York Times.