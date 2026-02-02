NYT: тарифы Трампа принесли США $287 млрд, но их платили американские компании
Одним из наиболее ощутимых последствий торговой политики президента США Дональда Трампа стал резкий рост поступлений от тарифов. В 2025 г. США собрали около $287 млрд в виде таможенных пошлин, налогов и сборов – почти в три раза больше, чем в 2024 г., пишет The New York Times.
Хоть эта сумма значительно меньше более чем $2 трлн, которые федеральный бюджет получает ежегодно от подоходных налогов, тарифные доходы стали для правительства дополнительным источником средств. Эти средства могут использоваться для покрытия военных расходов, социальных программ или обслуживания государственного долга, пишет издание.
При этом NYT подчеркивает, что фактически пошлины выплачивались так называемыми «импортерами по документам», большинство из которых – американские компании. Несмотря на заявления администрации Трампа о том, что финансовая нагрузка ложится на иностранных производителей, большинство экономистов считают, что основное бремя тарифов несут бизнес в США и конечные потребители.
По данным The New York Times, введенные тарифы привели к перестройке цепочек поставок, росту цен на импортные товары и сокращению торгового дефицита, но не дали ожидаемого эффекта в виде устойчивого подъема промышленности.
23 января «Ведомости» писали, что американские импортеры и обычные потребители оплатили около 96% дополнительных издержек, связанных с введением пошлин США на иностранные товары, в то время как на долю зарубежных поставщиков пришлось 4%.
К такому выводу пришли эксперты Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy). В ходе исследования они использовали данные по поставкам стоимостью около $4 трлн за период с января 2024 г. по ноябрь 2025 г. (25,6 млн транзакций). При расчетах каждому товару присваивался показатель по пошлине, актуальный на момент поставки.