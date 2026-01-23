Кто платит за американские пошлины на иностранные товары

Выводы экспертов, главным из которых является несение американцами львиной доли издержек из-за пошлин, практически полностью противоречат официальной риторике администрации Трампа. Ведь еще до своей политической карьеры он был ярым сторонником пошлин, а в первое и второе президентства (2017–2021, 2025 – н. в. соответственно) показал преданность этим убеждениям. Трамп также неоднократно говорил, что «пошлины» – это его любимое слово. В декабре 2025 г. Таможенно-пограничная служба США (CBP) заявила о получении дохода от пошлин в размере $200 млрд за период с 20 января (инаугурация Трампа) по 15 декабря 2025 г.