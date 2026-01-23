Кто платит за американские пошлины на иностранные товары

Кто платит за американские пошлины на иностранные товарыБольше всего они бьют по карману обычных американцев
Американские импортеры и обычные потребители оплатили около 96% дополнительных издержек, связанных с введением пошлин США на иностранные товары, в то время как на долю зарубежных поставщиков пришлось 4%. К такому выводу пришли эксперты Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy). В ходе исследования они использовали данные по поставкам стоимостью около $4 трлн за период с января 2024 г. по ноябрь 2025 г. (25,6 млн транзакций). При расчетах каждому товару присваивался показатель по пошлине, актуальный на момент поставки.
Таким образом, ученые выяснили, что цены на импортные товары увеличивались почти одновременно со ставкой пошлины, а объемы поставок сокращались. «Экспортеры не снижают цены для поддержания продаж; вместо этого они соглашаются с сокращением доли рынка в Соединенных Штатах, сохраняя при этом свою норму прибыли», – говорится в тексте исследования.
Авторы доклада выделили несколько причин, по которым зарубежные поставщики успешно избегают снижения цен. Во-первых, они ищут альтернативные рынки, перераспределяя экспорт в Европу и Азию. В качестве примера эксперты приводят индийских экспортеров (общая тарифная ставка в отношении индийских товаров составляет 50%). Во-вторых, снижение цен оказалось бы нерентабельным по сравнению с сокращением объемов поставок. В-третьих, экспортеры опасаются, что удешевление их продукции может создать опасный для них прецедент, согласно которому пошлины в отношении их объекта все-таки вынуждают его идти на уступки. В-четвертых, у многих американских импортеров многолетние отлаженные контакты с иностранными поставщиками и они не могут оперативно найти подходящую альтернативу.
Выводы экспертов, главным из которых является несение американцами львиной доли издержек из-за пошлин, практически полностью противоречат официальной риторике администрации Трампа. Ведь еще до своей политической карьеры он был ярым сторонником пошлин, а в первое и второе президентства (2017–2021, 2025 – н. в. соответственно) показал преданность этим убеждениям. Трамп также неоднократно говорил, что «пошлины» – это его любимое слово. В декабре 2025 г. Таможенно-пограничная служба США (CBP) заявила о получении дохода от пошлин в размере $200 млрд за период с 20 января (инаугурация Трампа) по 15 декабря 2025 г.
Но исследователи Кильского института подчеркивают: «Резкий рост таможенных поступлений на $200 млрд – это не бесплатные деньги, они поступают из кошельков американцев».
Такие данные лишний раз подтверждают, что тарифная политика Трампа на втором сроке – очень удобная мишень для его соперников, так как легко трансформируется в его антирейтинг, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев.
С экономическими рейтингами у Трампа в отличие от первого срока серьезные проблемы, писали «Ведомости». Согласно данным агрегатора опросов Real Clear Politics на 18 января, 55,9% американцев не поддерживают в целом экономическую политику своего президента.
Негативный эффект пошлин для граждан известен, как и невозможность достижения с помощью них экономических целей, поставленных Трампом, включая сокращение торгового дефицита, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Эксперт объяснил: «Дефицит бюджета они, таким образом, снизить не способны, потому что это либо приведет к соответствующему снижению сборов налога на прибыль с импортеров, как в прошлом году, либо будет оплачено потребителем и приведет к снижению спроса, повышению цен или некой комбинации и того и другого в зависимости от ценовой эластичности».
Что касается обещаний Трампа с помощью пошлин мотивировать возрождение в США тяжелой промышленности и производства в целом, то пошлины сами по себе без соответствующих макроэкономических изменений не смогут вернуть производство. Но Черкашин подчеркнул, что, когда Трамп вводит пошлины, он пытается спровоцировать демонтаж привычной системы международных экономических связей: «Цели геополитические, а не экономические».