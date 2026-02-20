Трамп введет глобальный 10%-ный тариф в ответ на решение Верховного суда США

«Ведомости» отмечали, что Трамп может использовать части 301 и 122 американского Закона о торговле 1974 г. Часть инструментов этого закона требует одобрения со стороны конгресса США. Например, тарифы, введенные по части 122 (ставка до 15%), могут действовать без консультаций с парламентом в течение 150 дней.