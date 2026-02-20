Газета
Главная / Политика /

Трамп назвал позором решение Верховного суда США по пошлинам

Ведомости

Президент США Дональд Трамп во время завтрака в Белом доме назвал решение Верховного суда об отмене пошлин «позором». Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника.

Они также рассказали, что Трамп заявил собравшимся, что у него есть запасной план. Чиновники в администрации президента готовились к поражению в Верховном суде, поэтому заверили Трампа, что найдутся другие способы ввести тарифы.

По словам нескольких источников, президент в последние недели жаловался, что Верховный суд слишком долго принимает решение. Он неоднократно высказывал предположения, какое решение суд все-таки примет. Трамп заявил в какой-то момент, что решения против пошлин не будет, учитывая миллиарды долларов, которые уже собраны.

20 февраля Верховный суд США отменил большую часть масштабных пошлин Трампа. Судьи постановили, что президент не имел полномочий в соответствии с законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. вводить широкий спектр импортных пошлин на товары почти всех торговых партнеров страны.

