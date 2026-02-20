Верховный суд США отменил пошлины Трампа

Верховный суд США отменил пошлины ТрампаПрезидент не имел полномочий вводить тарифы на товары почти всех торговых партнеров США
Верховный суд США отменил большую часть масштабных пошлин американского президента Дональда Трампа, следует из решения высшей судебной инстанции. Судьи постановили, что президент не имел полномочий в соответствии с законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. вводить широкий спектр импортных пошлин на товары почти всех торговых партнеров страны.
Судьи не стали рассматривать вопрос о том, в какой степени импортеры имеют право на возмещение, – этот вопрос был оставлен для решения нижестоящему суду. Если возмещение будет полностью разрешено, общая сумма выплат может составить до $170 млрд, что составляет свыше половины общей выручки, полученной через тарифы.
Трамп назвал «позором» решение Верховного суда о блокировке введенных им глобальных тарифов, передает CNN. Он объявил, что у него есть «запасной план».
В августе 2025 г. Федеральный окружной суд частично признал тарифы Трампа незаконными. После этого администрация президента США обратилась в Верховный суд с просьбой подтвердить законный статус большинства пошлин, введенных главой государства в отношении почти всех стран мира.
Трамп за последний год ввел пошлины практически против всех стран мира. 2 февраля этого года The New York Times писала, что в 2025 г. США собрали около $287 млрд в виде таможенных пошлин, налогов и сборов, что почти в три раза больше, чем в 2024 г. NYT отметила при этом, что фактически пошлины выплачивались так называемыми «импортерами по документам», большинство из которых – американские компании.
«Ведомости» писали, что американские импортеры и обычные потребители оплатили около 96% дополнительных издержек, связанных с введением пошлин США на иностранные товары, в то время как на долю зарубежных поставщиков пришлось 4%.