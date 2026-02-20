Верховный суд США отменил пошлины Трампа

Трамп за последний год ввел пошлины практически против всех стран мира. 2 февраля этого года The New York Times писала, что в 2025 г. США собрали около $287 млрд в виде таможенных пошлин, налогов и сборов, что почти в три раза больше, чем в 2024 г. NYT отметила при этом, что фактически пошлины выплачивались так называемыми «импортерами по документам», большинство из которых – американские компании.