Дональд Трамп просит Верховный суд узаконить большинство пошлин

Если даже Верховный суд не поддержит Трампа, то это вряд ли сильно помешает ему продолжить нынешнюю тарифную политику. Дело в том, что решение суда по международной торговле лишает Трампа возможности ссылаться лишь на IEEPA в качестве обоснования для глобальных «зеркальных» пошлин. Но есть еще Закон о торговле 1974 г., несколько частей которого Трамп может использовать для введения пошлин. Например, части 301, 122. Но применение этих инструментов займет больше времени (например, на проведение проверок, по результатам которых и будет принято решение о введении пошлин). Кроме того, часть из них в итоге потребует поддержки со стороны конгресса. Например, тарифы, введенные по части 122 (ставка до 15%), могут действовать без консультаций с конгрессом в течение 150 дней.