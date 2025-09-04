Дональд Трамп просит Верховный суд узаконить большинство пошлин
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой подтвердить законный статус большинства пошлин, введенных главой государства в отношении почти всех стран мира и, тем самым, оспорить решение Федерального окружного суда от 29 августа, согласно которому тарифы частично признаны незаконными.
В рамках этого дела администрация подала на апелляцию, а также ходатайство о досрочном рассмотрении вопроса.
«Решение Федерального суда ставит под сомнение важнейшую экономическую и внешнеполитическую политику президента – политику, которая касается деликатных, продолжающихся международных переговоров и неотложных проблем национальной безопасности», – говорится в тексте обращения минюста США, с которым ознакомились журналисты газеты The Hill.
По данным издания, администрация просит Верховный суд принять решение о рассмотрении или нерассмотрении этого дела к 10 сентября.
29 августа апелляционная инстанция подтвердила решение Суда по международной торговле от 29 мая и признала значительную часть пошлин, введенных Трампом незаконными.
Решение касается «зеркальных» и других пошлин, введенных Трампом в отношении стран на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA, 1977 г.). При этом Апелляционная инстанция отложила вступление своего решения в силу до 14 октября, чтобы у президента был шанс подать на апелляцию. Иначе говоря, все пошлины пока продолжат действовать.
«Эти незаконные пошлины наносят серьезный вред нашему малому бизнесу<...>», – сообщил телеканалу NBC News юрист Джеффри Шваб, работающий в некоммерческой юрфирме Liberty Justice Center, представляющей интересы компаний, подавших в суд на администрацию за ее тарифную политику. Он также подчеркнул свою уверенность в том, что Верховный суд не поддержит Трампа.
На сегодняшний день в Верховном суде большинством в шесть к трем обладают консервативные судьи (по ценностному базису они ближе к республиканцами), троих из которых Трамп номинировал в свой первый срок (2017-2021).
Если даже Верховный суд не поддержит Трампа, то это вряд ли сильно помешает ему продолжить нынешнюю тарифную политику. Дело в том, что решение суда по международной торговле лишает Трампа возможности ссылаться лишь на IEEPA в качестве обоснования для глобальных «зеркальных» пошлин. Но есть еще Закон о торговле 1974 г., несколько частей которого Трамп может использовать для введения пошлин. Например, части 301, 122. Но применение этих инструментов займет больше времени (например, на проведение проверок, по результатам которых и будет принято решение о введении пошлин). Кроме того, часть из них в итоге потребует поддержки со стороны конгресса. Например, тарифы, введенные по части 122 (ставка до 15%), могут действовать без консультаций с конгрессом в течение 150 дней.