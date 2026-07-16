Лула да Силва анонсировал ответ Бразилии на новые пошлины США
Бразилия немедленно применит национальный закон об экономической взаимности в качестве ответной меры на решение США о 25%-ных пошлинах в отношении поставок большинства бразильских товаров. Об этом заявил в соцсети X президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.
«Бразилия незамедлительно приступит к анализу возможных ответных мер, предусмотренных законом о взаимности, <...> а также возобновит дискуссию в рамках механизма урегулирования споров ВТО [Всемирной торговой организации]», – написал он.
По словам главы государства, у руководства Бразилии уже есть план по защите национальной экономики. Он необходим для поддержки секторов, которые пострадали от «незаконных и произвольно введенных» американских пошлин. Лула да Силва также подчеркнул, что страна намерена открыть новые зарубежные рынки сбыта.
16 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп поручил торговому представительству США ввести пошлины на бразильский импорт в размере 25%. Рубио отметил, что причиной введения пошлин стало недобросовестное проведение переговоров с США со стороны Лулы да Силвы и правительства страны. Госсекретарь подчеркнул, что экономическая политика бразильского лидера «вредит американцам и бразильцам».
В начале июня администрация Трампа уже озвучивала планы по введению 25%-ных тарифов на товары из Бразилии. Тогда торговое представительство страны отмечало, что такие меры вызваны необоснованными методами, к которым прибегает Бразилия, поскольку они препятствуют развитию торговли США или ограничивают ее.