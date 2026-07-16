Лула да Силва анонсировал ответ Бразилии на новые пошлины США

По словам главы государства, у руководства Бразилии уже есть план по защите национальной экономики. Он необходим для поддержки секторов, которые пострадали от «незаконных и произвольно введенных» американских пошлин. Лула да Силва также подчеркнул, что страна намерена открыть новые зарубежные рынки сбыта.