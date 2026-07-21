Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады
Президент США Дональд Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных пошлин в 50% на канадские товары с 19 августа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Решение принято для компенсации ущерба из-за дискриминационного отношения Канады к американской продукции. Прокламации вводят пошлины в отношении автотранспорта, алкоголя и молочной продукции.
«Канада посредством дискриминации или необоснованного и неравного наложения ограничений относится к торговле некоторых зарубежных стран более благоприятно, чем к торговле Соединенных Штатов», – утверждается в документе.
17 июля Трамп заявил, что ответственность за дым от лесных пожаров, который распространяется на американскую территорию, лежит на Канаде, и пригрозил ввести против страны торговые пошлины.
16 июля президент США поручил торговому представительству страны ввести пошлины на бразильский импорт в размере 25%. Тарифы будут действовать на большинство поставляемых товаров. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, причиной введения пошлин стало недобросовестное проведение переговоров с США со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и правительства страны.