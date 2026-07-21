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Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных пошлин в 50% на канадские товары с 19 августа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Решение принято для компенсации ущерба из-за дискриминационного отношения Канады к американской продукции. Прокламации вводят пошлины в отношении автотранспорта, алкоголя и молочной продукции.

«Канада посредством дискриминации или необоснованного и неравного наложения ограничений относится к торговле некоторых зарубежных стран более благоприятно, чем к торговле Соединенных Штатов», – утверждается в документе.

17 июля Трамп заявил, что ответственность за дым от лесных пожаров, который распространяется на американскую территорию, лежит на Канаде, и пригрозил ввести против страны торговые пошлины.

16 июля президент США поручил торговому представительству страны ввести пошлины на бразильский импорт в размере 25%. Тарифы будут действовать на большинство поставляемых товаров. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, причиной введения пошлин стало недобросовестное проведение переговоров с США со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и правительства страны.

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