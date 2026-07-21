Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады

16 июля президент США поручил торговому представительству страны ввести пошлины на бразильский импорт в размере 25%. Тарифы будут действовать на большинство поставляемых товаров. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, причиной введения пошлин стало недобросовестное проведение переговоров с США со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и правительства страны.