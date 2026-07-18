Трамп пригрозил Канаде новыми пошлинами из-за лесных пожаров

Трамп также обвинил канадские власти в отказе заниматься базовым лесоустройством и уборкой лесных завалов, назвав это «умышленной халатностью». По его словам, эта ситуация стала ежегодной и обходится Соединенным Штатам «в миллиарды долларов». Президент США заявил, что издержки от загрязнения воздуха «должны быть добавлены к тарифам, которые в настоящее время платит Канада».