Трамп пригрозил Канаде новыми пошлинами из-за лесных пожаров
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за дым от лесных пожаров, который распространяется на американскую территорию, лежит на Канаде, и пригрозил ввести против страны торговые пошлины. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
«Мы возлагаем на Канаду ответственность за то, что она ненадлежащим образом ухаживает за своими лесами и кустарниками, и что Соединенные Штаты подвергаются ненужному вторжению грязного, загрязненного и нездорового воздуха, качество которого опасно и совершенно неприемлемо!», – написал Трамп.
Американский лидер сообщил, что намерен в течение дня поговорить с премьер-министром Канады Марком Карни и выяснить, какие меры Оттава собирается принять для решения проблемы.
Трамп также обвинил канадские власти в отказе заниматься базовым лесоустройством и уборкой лесных завалов, назвав это «умышленной халатностью». По его словам, эта ситуация стала ежегодной и обходится Соединенным Штатам «в миллиарды долларов». Президент США заявил, что издержки от загрязнения воздуха «должны быть добавлены к тарифам, которые в настоящее время платит Канада».
2 июля около 1300 жителям канадской деревни Форт-Симпсон было приказано эвакуироваться в «Мультиплекс-арену» в Йеллоунайфе примерно в 630 км к востоку от деревни из-за лесных пожаров.
17 июля The Guardian писал, что дым от лесных пожаров в Канаде накрыл Нью-Йорк, окрасив небо в серый цвет и наполнив воздух едким запахом горящей древесины. В сочетании с аномальной жарой, достигшей +32,2 градуса, ситуация превратилась в серьезное испытание для жителей мегаполиса.