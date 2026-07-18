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Трамп пригрозил Канаде новыми пошлинами из-за лесных пожаров

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за дым от лесных пожаров, который распространяется на американскую территорию, лежит на Канаде, и пригрозил ввести против страны торговые пошлины. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Мы возлагаем на Канаду ответственность за то, что она ненадлежащим образом ухаживает за своими лесами и кустарниками, и что Соединенные Штаты подвергаются ненужному вторжению грязного, загрязненного и нездорового воздуха, качество которого опасно и совершенно неприемлемо!», – написал Трамп.

Американский лидер сообщил, что намерен в течение дня поговорить с премьер-министром Канады Марком Карни и выяснить, какие меры Оттава собирается принять для решения проблемы.

Трамп также обвинил канадские власти в отказе заниматься базовым лесоустройством и уборкой лесных завалов, назвав это «умышленной халатностью». По его словам, эта ситуация стала ежегодной и обходится Соединенным Штатам «в миллиарды долларов». Президент США заявил, что издержки от загрязнения воздуха «должны быть добавлены к тарифам, которые в настоящее время платит Канада».

2 июля около 1300 жителям канадской деревни Форт-Симпсон было приказано эвакуироваться в «Мультиплекс-арену» в Йеллоунайфе примерно в 630 км к востоку от деревни из-за лесных пожаров.

17 июля The Guardian писал, что дым от лесных пожаров в Канаде накрыл Нью-Йорк, окрасив небо в серый цвет и наполнив воздух едким запахом горящей древесины. В сочетании с аномальной жарой, достигшей +32,2 градуса, ситуация превратилась в серьезное испытание для жителей мегаполиса.

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