В Канаде объявили эвакуацию из-за лесных пожаров

Около 1300 жителям канадской деревни Форт-Симпсон было приказано эвакуироваться в «Мультиплекс-арену» в Йеллоунайфе примерно в 630 км к востоку от деревни из-за лесных пожаров. Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на местных властей.