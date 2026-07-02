В Канаде объявили эвакуацию из-за лесных пожаров
Около 1300 жителям канадской деревни Форт-Симпсон было приказано эвакуироваться в «Мультиплекс-арену» в Йеллоунайфе примерно в 630 км к востоку от деревни из-за лесных пожаров. Об этом сообщает The Globe and Mail со ссылкой на местных властей.
Пожар в регионе Дехчо находится примерно в семи километрах к западу от аэропорта Форт-Симпсон. По данным службы по борьбе с лесными пожарами, площадь возгорания достигла около 4,2 кв. км. Спортзал «Мультиплекса» будет использоваться как пункт приема и размещения беженцев.
1 июля BFM сообщил, что на юге Франции бушуют лесные пожары – огонь охватил 700 га. В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка, количество и интенсивность возгораний растут на фоне экстремально высоких температур, установившихся в Западной Европе.
Аномальная жара в конце июня охватила Западную Европу. От жары страдают около 150 млн человек. В Швейцарии из-за жары временно остановили работу двух реакторов старейшей в Европе АЭС «Бознау» – температура воды в реке Ааре, используемой для охлаждения, поднялась до 25 градусов.