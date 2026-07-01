На юге Франции лесные пожары охватили 700 гектаров

В конце июня аномальная жара охватила Западную Европу, от которой страдают около 150 млн человек. 26 июня в Париже за сутки умерли более 50 человек. В Швейцарии из-за жары временно остановили работу двух реакторов старейшей в Европе АЭС «Бознау» – температура воды в реке Ааре, используемой для охлаждения, поднялась до 25 градусов.