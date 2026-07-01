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На юге Франции лесные пожары охватили 700 гектаров

Ведомости

На юге Франции бушуют лесные пожары, огнем охвачено 700 гектаров, сообщила префектура департамента Од, передает телеканал BFM.

В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка, количество и интенсивность возгораний растут на фоне экстремально высоких температур, установившихся в Западной Европе.

Метеорологи предупредили о второй волне аномальной жары в регионе: к выходным температура в ряде районов Франции могла превысить 40 градусов, а в отдельных местах – достигнуть 45 градусов. В конце июня во Франции был зафиксирован самый высокий показатель средней температуры за всю историю наблюдений – 29,3 градуса.

В конце июня аномальная жара охватила Западную Европу, от которой страдают около 150 млн человек. 26 июня в Париже за сутки умерли более 50 человек. В Швейцарии из-за жары временно остановили работу двух реакторов старейшей в Европе АЭС «Бознау» – температура воды в реке Ааре, используемой для охлаждения, поднялась до 25 градусов.

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