23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденция расширения «террористической активности» в Балтийском море опасна. Днем позже министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине распространился на регион Прибалтики. По его словам, Киев несет «особую ответственность» за то, чтобы этого не случилось.