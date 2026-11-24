Зеленский взял ответственность за атаку на российское судно в Финском заливе
Президент Украины Владимир Зеленский взял на себя ответственность за атаку на российское грузовое судно «Спарта 2» в Финском заливе. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
По словам Зеленского, судно якобы перевозило оружие, в связи с чем Киев посчитал его законной военной целью. При этом Bloomberg отмечает, что не смогло независимо подтвердить утверждение украинского лидера о характере перевозимого груза.
Украинский президент также признал, что атака на российское судно вызвала обеспокоенность у некоторых европейских партнеров Киева. В связи с этим он поручил украинским министрам и военным активнее взаимодействовать с союзниками, предоставляя им больше информации.
21 ноября два беспилотника атаковали в Финском заливе судно, следовавшее в Калининград. Как сообщил экипаж, команде не пришлось эвакуироваться. Она продолжила движение по маршруту.
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденция расширения «террористической активности» в Балтийском море опасна. Днем позже министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине распространился на регион Прибалтики. По его словам, Киев несет «особую ответственность» за то, чтобы этого не случилось.