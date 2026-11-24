Мировое производство стали в октябре сократилось на 1,1% до 142,4 млн тонн
В октябре 2026 г. мировая выплавка стали в 70 странах, предоставляющих данные Всемирной ассоциации стали (WSA), составила 142,4 млн т. Это на 1,1% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, следует из отчета организации.
В России производство, по предварительной оценке, выросло на 1,9% до 5,4 млн т. При этом совокупная выплавка в России, других странах СНГ и на Украине снизилась на 6,8% до 6 млн т.
Наиболее заметное падение среди регионов зафиксировано на Ближнем Востоке – на 27,7% до 3,9 млн т. В странах ЕС выпуск уменьшился на 4% до 10,5 млн т, в том числе в Германии на 9,6% до 2,8 млн т. В то же время европейские страны вне Евросоюза (ЕС) увеличили производство на 5,1% до 3,8 млн т.
В Азии и Океании показатель остался на уровне прошлого года – 102,7 млн т. Китай сократил выплавку на 1,6% до 70,8 млн т, Индия нарастила на 3,6% до 14,5 млн т. В Северной Америке производство выросло на 5,6% до 9,7 млн т, в Южной Америке снизилось на 4,1% до 3,6 млн т. Африка увеличила выпуск на 7,9% до 2,1 млн т.
За январь – октябрь мировая выплавка в отчитывающихся странах составила 1,509 млрд т, что на 0,8% меньше год к году. В России за этот период производство сократилось на 3,4% до 54,7 млн т.
В сентябре «Ведомости» писали, что производство стали в России в августе 2026 г. выросло на 5% к показателю аналогичного периода прошлого года и составило 5,7 млн т. К показателю июля этого года выпуск стали увеличился на 2%. Производство металла растет третий месяц подряд. В июне этого года был зафиксирован символический рост выпуска – на 0,3% в годовом выражении до 5,6 млн т, в июле производство увеличилось на 3% и также составило 5,6 млн т. До этого выплавка стали снижалась более двух лет подряд начиная с января 2024 г.