Финский МИД вызвал посла РФ из-за подозрения в нарушении воздушного пространства
МИД Финляндии вызвал посла РФ Павла Кузнецова. Поводом стало подозрение в нарушении воздушного пространства страны российским вертолетом 21 ноября, пишет РБК со ссылкой на финское ведомство.
Министр обороны страны Антти Хяккянен заявлял, что возможное нарушение воздушного пространства предположительно связано со спасательной операцией или наблюдением за грузовым судном, поврежденном в Финском заливе.
21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух БПЛА на сухогруз, следовавший в Калининград через Финский залив. Инцидент случился в нейтральных водах в трех морских милях от российской границы. 24 ноября Минтранс проинформировал, что буксировка сухогруза из Финского залива на безопасную якорную стоянку в порту Санкт-Петербурга завершена.