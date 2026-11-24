21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух БПЛА на сухогруз, следовавший в Калининград через Финский залив. Инцидент случился в нейтральных водах в трех морских милях от российской границы. 24 ноября Минтранс проинформировал, что буксировка сухогруза из Финского залива на безопасную якорную стоянку в порту Санкт-Петербурга завершена.