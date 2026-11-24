На заседании под председательством главы Верховного суда РФ (ВС РФ) Игоря Краснова были внесены изменения в постановление Пленума от 2015 года о судебной практике по делам о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. ВС РФ указал судам на необходимость принимать во внимание конвенцию ООН и стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) при рассмотрении подобных дел.