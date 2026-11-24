Верховный суд обязал суды учитывать конвенции ООН при делах об отмывании
На заседании под председательством главы Верховного суда РФ (ВС РФ) Игоря Краснова были внесены изменения в постановление Пленума от 2015 года о судебной практике по делам о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. ВС РФ указал судам на необходимость принимать во внимание конвенцию ООН и стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) при рассмотрении подобных дел.
В документе перечислены следующие конвенции ООН:
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,
против транснациональной организованной преступности,
против коррупции.
До этого в постановлении Пленума конвенции ООН и стандарты ФАТФ просто упоминались при перечислении мер, которые принимает международное сообщество в борьбе с отмыванием.
Под денежными средствами согласно постановлению Пленума понимаются:
наличные деньги в рублях или иностранной валюте,
безналичные деньги,
электронные деньги.
Под иным имуществом понимаются:
движимое и недвижимое имущество,
документарные ценные бумаги,
имущественные права,
цифровые финансовые активы,
цифровая валюта,
имущество, полученное в результате преобразования имущества, приобретенного преступным путем или в результате преступления (например, дом, построенный из материалов, приобретенных преступным путем).
В конце октября ЦБ в рамках борьбы с отмыванием рекомендовал банкам определять источник денег, когда клиент вносит крупную сумму наличными. Речь шла о суммах от 5 млн руб. однократно или суммарно в месяц или аналогичных суммах в валюте.