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Главная / Финансы /

ЦБ рекомендовал банкам контролировать источники крупных наличных сумм у клиентов

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банки должны определять источник денежных средств, когда их клиент вносит крупную сумму наличными. Соответствующие методические рекомендации подготовил Банк России.

Меры необходимы для выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем. Рекомендации распространяются на граждан, которые вносят сумму от 5 млн руб. однократно или суммарно в месяц. Меры применимы и к аналогичным операциям с наличной иностранной валютой.

В документе указано, что банки могут не применять рекомендации, если хозяйственная деятельность клиента связаны с наличными расчетами. Клиент также может документально подтвердить информацию о своем финансовом положении, и кредитные организации не будут обращать пристальное внимание на внесение наличных.

В Центробанке уверили, что меры затрагивают узкий сегмент клиентов кредитных организаций и не касаются добросовестных граждан.

Подобные рекомендации Банк России уже выпускал 21 мая. Новый документ смещает акцент на предварительное определение финансового положения и источников происхождения денежных средств до совершения операции. 

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