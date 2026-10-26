ЦБ рекомендовал банкам контролировать источники крупных наличных сумм у клиентов

Меры необходимы для выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем. Рекомендации распространяются на граждан, которые вносят сумму от 5 млн руб. однократно или суммарно в месяц. Меры применимы и к аналогичным операциям с наличной иностранной валютой.