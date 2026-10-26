Глава «Уралхима»: доля России на рынке удобрений Африки выросла до 20%
«Мы как группа компаний за этот же период выросли в 10 раз – со 100 000 тонн до 1 млн тонн удобрений в прошлом году», – сообщил Коняев. Он добавил, что в ближайшей перспективе компания рассчитывает удвоить поставки на африканский рынок до 2 млн т.
По словам главы «Уралхима», Россия занимает одну из лидирующих позиций среди поставщиков удобрений в Африку. Рост экспорта сопровождается расширением присутствия российских производителей на континенте.
В июле министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Россия экспортировала рекордные 45 млн т минеральных удобрений по итогам 2025 г. По ее словам, объемы поставок продолжают увеличиваться, а рост мировых цен способствует увеличению экспортной выручки.