Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,582-0,51%VEON-RX49,2+2,93%ARSA5,81+3,01%IMOEX2 047,22+2,33%RTSI823,48+2,32%RGBI112,08+1,48%RGBITR751,18+1,47%
Главная / Бизнес /

Лут: Россия экспортировала рекордные 45 млн тонн минеральных удобрений за год

Ведомости

Россия экспортировала 45 млн т минеральных удобрений по итогам 2025 г., что стало рекордным показателем, сообщила «Вестям» министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«У нас поставки увеличиваются каждый год. В этом году уже больше 20 млн т у нас в поставке. Я думаю, что мы выйдем на те же цифры в тоннаже. Но в деньгах, понятно, что стоимость удобрений повысилась, поэтому в деньгах мы растем», – подчеркнула глава Минсельхоза.

По словам Лут, основные сложности в процессе производства связаны с безопасностью, но эти проблемы можно решить. Она отметила, что производители минеральных удобрений ставят цели по наращиванию объемов. Кроме того, министр обратила внимание на увеличение спроса на удобрения в мире.

В мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что предельные цены минеральных удобрений сохранятся на уровне 2022 г. Ведомство отметило, что решение позволит обеспечить российских аграриев сырьем по доступной стоимости. В ФАС напомнили, что производители добровольно зафиксировали предельные цены минудобрений в 2021 г. Они формировались в соответствии с рекомендациями антимонопольной службы. В 2022 г. цены проиндексировали, в последующие годы индексация не проводилась.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте