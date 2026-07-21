Лут: Россия экспортировала рекордные 45 млн тонн минеральных удобрений за год

«У нас поставки увеличиваются каждый год. В этом году уже больше 20 млн т у нас в поставке. Я думаю, что мы выйдем на те же цифры в тоннаже. Но в деньгах, понятно, что стоимость удобрений повысилась, поэтому в деньгах мы растем», – подчеркнула глава Минсельхоза.