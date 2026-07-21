Лут: Россия экспортировала рекордные 45 млн тонн минеральных удобрений за год
Россия экспортировала 45 млн т минеральных удобрений по итогам 2025 г., что стало рекордным показателем, сообщила «Вестям» министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
«У нас поставки увеличиваются каждый год. В этом году уже больше 20 млн т у нас в поставке. Я думаю, что мы выйдем на те же цифры в тоннаже. Но в деньгах, понятно, что стоимость удобрений повысилась, поэтому в деньгах мы растем», – подчеркнула глава Минсельхоза.
По словам Лут, основные сложности в процессе производства связаны с безопасностью, но эти проблемы можно решить. Она отметила, что производители минеральных удобрений ставят цели по наращиванию объемов. Кроме того, министр обратила внимание на увеличение спроса на удобрения в мире.
В мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что предельные цены минеральных удобрений сохранятся на уровне 2022 г. Ведомство отметило, что решение позволит обеспечить российских аграриев сырьем по доступной стоимости. В ФАС напомнили, что производители добровольно зафиксировали предельные цены минудобрений в 2021 г. Они формировались в соответствии с рекомендациями антимонопольной службы. В 2022 г. цены проиндексировали, в последующие годы индексация не проводилась.