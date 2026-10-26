Самойлова добивается ограничения родительских прав Джигана на полгода
Блогер Оксана Самойлова добивается ограничения родительских прав своего бывшего мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) на полгода, сообщает «РИА Новости».
В случае удовлетворения требований суда музыкант сможет встречаться с четырьмя несовершеннолетними детьми только с согласия матери и при условии, что будет находиться в трезвом состоянии.
Самойлова подала иск 24 сентября. Помимо ограничения прав Джигана, она требует определить место жительства детей с матерью. На 26 октября была назначена первая судебная беседа сторон.
23 сентября полиция Московской области начала проверку после публикаций о предполагаемой стрельбе в подмосковном доме рэпера. По данным СМИ, инцидент произошел в июле, когда в здании находились дети музыканта. Сам Джиган отвергал обвинения и называл сообщения подготовкой к судебному разбирательству.
1 апреля Савеловский районный суд Москвы расторг брак Самойловой и Джигана. Бывшие супруги заключили мировое соглашение о разделе имущества. Вопрос о месте жительства детей в рамках того разбирательства не рассматривался.