Самойлова добивается ограничения родительских прав Джигана на полгода

23 сентября полиция Московской области начала проверку после публикаций о предполагаемой стрельбе в подмосковном доме рэпера. По данным СМИ, инцидент произошел в июле, когда в здании находились дети музыканта. Сам Джиган отвергал обвинения и называл сообщения подготовкой к судебному разбирательству.