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Самойлова добивается ограничения родительских прав Джигана на полгода

Анна Виноградова
Александр Авилов / Агентство «Москва»
Александр Авилов / Агентство «Москва»

Блогер Оксана Самойлова добивается ограничения родительских прав своего бывшего мужа, рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) на полгода, сообщает «РИА Новости».

В случае удовлетворения требований суда музыкант сможет встречаться с четырьмя несовершеннолетними детьми только с согласия матери и при условии, что будет находиться в трезвом состоянии.

Самойлова подала иск 24 сентября. Помимо ограничения прав Джигана, она требует определить место жительства детей с матерью. На 26 октября была назначена первая судебная беседа сторон.

23 сентября полиция Московской области начала проверку после публикаций о предполагаемой стрельбе в подмосковном доме рэпера. По данным СМИ, инцидент произошел в июле, когда в здании находились дети музыканта. Сам Джиган отвергал обвинения и называл сообщения подготовкой к судебному разбирательству.

1 апреля Савеловский районный суд Москвы расторг брак Самойловой и Джигана. Бывшие супруги заключили мировое соглашение о разделе имущества. Вопрос о месте жительства детей в рамках того разбирательства не рассматривался.

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