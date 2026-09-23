Полиция начала проверку в доме Джигана после сообщений о стрельбе
Сотрудники полиции проводят проверку после публикаций СМИ о стрельбе в доме рэпера Джигана, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«По фактам, изложенным в СМИ, проводится проверка», – сказали в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).
Ранее СМИ писали, что в июле Джиган устроил стрельбу на территории своего дома в Подмосковье. В доме были дети рэпера.
Сотрудники находились в заложниках 10 часов. По сообщениям СМИ, один из них якобы получил ранение в ногу.