Россия и Словакия подписали протокол по итогам межправкомиссии
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и глава МИД Словакии Юрай Бланар подписали протокол по итогам заседания российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Церемония состоялась в Москве, передает «РИА Новости».
В ходе заседания стороны обсудили развитие двустороннего взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды и культуре. Российскую делегацию возглавил Фальков, словацкую – Бланар. Подробности подписанного документа пока не раскрываются.
25 октября вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар подтвердил возобновление работы межправкомиссии. По его словам, заседание должно способствовать развитию сотрудничества в экономической, научной и технической сферах. При этом конкретные направления взаимодействия будут зависеть от достигнутых договоренностей и международных обязательств Словакии.
8 октября портал Aktuality сообщил о восстановлении аппарата военного атташе в посольстве Словакии в Москве после четырехлетнего перерыва. В дипломатическое представительство прибыли два сотрудника вооруженных сил республики. Ранее вопрос возобновления контактов обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае.