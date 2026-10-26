Россия и Словакия подписали протокол по итогам межправкомиссии

25 октября вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар подтвердил возобновление работы межправкомиссии. По его словам, заседание должно способствовать развитию сотрудничества в экономической, научной и технической сферах. При этом конкретные направления взаимодействия будут зависеть от достигнутых договоренностей и международных обязательств Словакии.