Aktuality: Словакия восстановила аппарат военного атташе в посольстве в РФ
Словакия спустя четыре года восстановила аппарат военного атташе в составе своего посольства в России. Об этом сообщил словацкий новостной портал Aktuality.
В посольство в Москве прибыли два представителя вооруженных сил Словакии, имеющие дипломатические ранги. Руководителем аппарата военного атташе назначен бригадный генерал Славомир Ставиарски, его заместителем стал полковник Иво Гахир.
Ожидается, что вскоре Россия также направит военного атташе в Братиславу. При этом официальной информации о кандидатуре российского представителя пока нет, отмечает портал.
По данным Aktuality, о необходимости восстановить взаимодействие между российской и словацкой сторонами на уровне военных атташе ранее говорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В частности, этот вопрос обсуждался в контексте его майского визита в Москву, где премьер участвовал в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы.
Сотрудничество между военными атташе двух стран было прервано после 24 февраля 2022 г.
9 мая президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели переговоры в Москве. Российский лидер отметил постепенное восстановление двустороннего взаимодействия между Москвой и Братиславой, которое было фактически заморожено прежним руководством страны. Фицо, в свою очередь, подчеркнул, что поддерживает взаимовыгодные, дружественные отношения и что Словакия и Россия смогут совершить шаги в сторону воссоздания сотрудничества. В ходе переговоров стороны также обсудили возобновление сотрудничества РФ и Словакии на уровне военных атташе.