Aktuality: Словакия восстановила аппарат военного атташе в посольстве в РФ

9 мая президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели переговоры в Москве. Российский лидер отметил постепенное восстановление двустороннего взаимодействия между Москвой и Братиславой, которое было фактически заморожено прежним руководством страны. Фицо, в свою очередь, подчеркнул, что поддерживает взаимовыгодные, дружественные отношения и что Словакия и Россия смогут совершить шаги в сторону воссоздания сотрудничества. В ходе переговоров стороны также обсудили возобновление сотрудничества РФ и Словакии на уровне военных атташе.