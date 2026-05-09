О чем говорили Путин и Фицо в Кремле

О чем говорили Путин и Фицо в КремлеПолитики в День Победы обсудили восстановление отношений между странами
После парада на Красной площади, возложения цветов и приема в Кремле начались переговоры президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Перед официальной частью политики побеседовали тет-а-тет в Зеленой гостиной, после чего продолжили переговоры с участием делегаций.
Путин поблагодарил словацкого премьера за визит, отметив, что он проделал долгую дорогу, чтобы добраться до Москвы. Фицо признал, что долгий полет все равно лучше, чем путешествие на машине. «И на лошади», – пошутил президент РФ.
Российский лидер напомнил, что встречался с Фицо в этот день год назад, на 80-летие Великой Победы. Он подчеркнул, что неизменная позиция Словакии относительно сохранения исторической правды вызывает уважение. Путин поблагодарил руководство страны за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле.
Путин отметил постепенное восстановление двустороннего взаимодействия между Москвой и Братиславой, которые были фактически заморожены прежним руководством страны. В Москве понимают, что сейчас они осложнены событиями на Украине и внешнеполитической конъюнктурой, добавил Путин. По его словам, товарооборот между странами снижается второй год подряд. При этом российско-словацкие отношения многие годы характеризовались высоким уровнем политического диалога, отметил глава государства.
Фицо также отметил, что видит возникающий «железный занавес» в Европе. Он подчеркнул, что поддерживает взаимовыгодные, дружественные отношения, и Словакия и Россия смогут совершить шаги в сторону воссоздания сотрудничества. Путин также отметил, что словацкое правительство выстраивает прагматичный курс в отношении России и стремится проводить суверенную внешнюю политику.
Политики также подняли вопрос энергоресурсов. Российский лидер заявил, что Москва будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Братиславы в этой области. Фицо заметил, что страна уже получает значительный объем энергоресурсов через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба». Он подчеркнул, что стороны не могут ограничиваться сотрудничеством только лишь в этой области.
Фицо прибыл в Москву 8 мая, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После словацкий премьер почтил память воинов минутой молчания. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.