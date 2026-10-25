Словакия подтвердила визит делегации в Россию
26 октября в Москве возобновит работу российско-словацкая межправительственная комиссия по экономическому, научному и техническому сотрудничеству. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-спикер национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар.
«Что касается конкретной даты проведения заседания, оно состоится 26 октября 2026 г. в Москве», – сказал он.
Гашпар отметил, что возобновление работы комиссии может способствовать обсуждению вопросов о сотрудничестве в экономической, научной, технической и других практических сферах. Конкретные масштабы и направления взаимодействия будут зависеть от договоренностей между Россией и Словакией, а также от «действующих правовых норм и международных обязательств Словакии».
17 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался участвовать в новой программе кредитования Украины на 2027 г. в размере 70 млрд евро. Он подчеркнул, что Словакия не отказывается от поддержки Киева, но считает, что помощь нужно осуществлять мирными способами.