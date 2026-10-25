Словакия подтвердила визит делегации в Россию

Гашпар отметил, что возобновление работы комиссии может способствовать обсуждению вопросов о сотрудничестве в экономической, научной, технической и других практических сферах. Конкретные масштабы и направления взаимодействия будут зависеть от договоренностей между Россией и Словакией, а также от «действующих правовых норм и международных обязательств Словакии».