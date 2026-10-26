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Лантратова рассказала о задачах гуманитарной миссии в Алешках

Антон Потоков
Георгий Чернышов / ТАСС
Георгий Чернышов / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области займется оценкой потребностей жителей и доставкой необходимых товаров.

«Основная задача нашей гуманитарной миссии, о которой мы договорились с омбудсменом Дмитрием Лубинцом, – узнать потребности живущих в городе людей в гуманитарной помощи, сформировать гуманитарный конвой и эту помощь доставить», – написала она в Mах.

По ее словам, в состав гуманитарного груза войдут медикаменты, продукты питания, средства гигиены и другие необходимые товары.

23 октября Белый дом объявил о готовности РФ и Украины временно прекратить огонь в Алешках. Договоренности были достигнуты при содействии первой леди США Мелании Трамп.

В тот же день начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что режим тишины на херсонском направлении наступит в ночь на 27 октября.

Международный комитет Красного Креста поддерживает контакты с властями РФ и Украины по вопросам гуманитарной ситуации в Алешках, сообщали «Ведомости» 25 октября.

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. До 2022 г. в городе проживали более 24 000 человек, однако к октябрю 2026 г. там остались около 1300 жителей. Гуманитарная ситуация в городе осложнена нехваткой продуктов питания и медикаментов, отсутствием стабильных поставок помощи. Доставку грузов затрудняют атаки беспилотников и минирование дорог.

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