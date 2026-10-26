Лантратова рассказала о задачах гуманитарной миссии в Алешках

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. До 2022 г. в городе проживали более 24 000 человек, однако к октябрю 2026 г. там остались около 1300 жителей. Гуманитарная ситуация в городе осложнена нехваткой продуктов питания и медикаментов, отсутствием стабильных поставок помощи. Доставку грузов затрудняют атаки беспилотников и минирование дорог.