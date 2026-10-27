«Не рой другому яму»: главное из выступления Путина на саммите по газу

«Не рой другому яму»: главное из выступления Путина на саммите по газуО ценах, санкциях и возможном сотрудничестве с США в Арктике
- О нестабильности мирового газового рынка
- О проблемах с поставками газа
- О прекращении конфликтов и снятии санкций
- Об отказе Европы от российских энергоресурсов
- О возможном сотрудничестве с США в Арктике
Президент России Владимир Путин выступил на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Он затронул ситуацию на мировом газовом рынке, последствия отказа Европы от российских энергоресурсов, необходимость урегулирования конфликтов и снятия санкций, а также перспективы сотрудничества с США в Арктике. «Ведомости» собрали главные заявления президента.
О нестабильности мирового газового рынка
Мировая газовая отрасль столкнулась с серьезными потрясениями из-за нарушения логистических цепочек, изменения маршрутов поставок и ограничений на доступ к технологиям, заявил Путин.
По его словам, ситуация осложнилась на фоне обострения обстановки в одном из мировых центров добычи газа.
Президент также напомнил о террористических актах в отношении российских газопроводов, ведущих в Европу. Дополнительным фактором нестабильности он назвал введенные рядом государств ограничения на закупку оборудования и технологий для газовой отрасли.
На фоне этих событий мировые цены на газ резко выросли. При этом Путин предупредил, что стоимость энергоресурсов может столь же стремительно вернуться на прежний уровень. По его оценке, совокупность перечисленных факторов усиливает неопределенность на международном газовом рынке.
О проблемах с поставками газа
Главной проблемой мирового газового рынка стали перебои с поставками топлива, заявил Путин. По его словам, за короткое время с рынка исчезли значительные объемы предложения.
«При этом спрос никуда не делся», – подчеркнул президент.
Для решения проблемы Путин предложил пересмотреть действующие маршруты транспортировки газа и проработать новые направления поставок. При этом необходимо учитывать географическое расположение стран – экспортеров энергоресурсов и возможности проведения взаимных операций между ними.
Президент подчеркнул, что мировой спрос на газ в дальнейшем продолжит увеличиваться. В связи с этим странам-производителям необходимо обеспечить достаточные объемы предложения и устойчивость поставок.
О прекращении конфликтов и снятии санкций
Для стабилизации мирового газового рынка необходимо добиваться прекращения конфликтов и отмены санкционных ограничений, заявил Путин. По его мнению, эти меры необходимы для восстановления устойчивости газового рынка и обеспечения надежных поставок энергоресурсов.
«Нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятии санкционных режимов», – сказал президент.
Путин выразил мнение, что санкции, как правило, применяются в качестве инструмента недобросовестной конкуренции. По его словам, подобные ограничения в конечном счете приводят к тяжелым последствиям для всех участников рынка, прежде всего для государств, которые их вводят.
Об отказе Европы от российских энергоресурсов
Европейские страны наносят ущерб собственной промышленности и социальной сфере, отказываясь от поставок российских энергоносителей, заявил Путин.
«Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь», – привел президент пословицу, комментируя энергетическую политику европейских государств.
27 октября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз не намерен возвращаться к закупкам российского газа даже после возможного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
О возможном сотрудничестве с США в Арктике
Москва прорабатывает возможность реализации совместных проектов с Вашингтоном в Арктике, заявил Путин. Президент отметил, что Россия активно взаимодействует в регионе с государствами, заинтересованными в разработке месторождений.
«Совсем недавно еще на наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами», – сказал российский лидер.