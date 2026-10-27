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Главная / Бизнес /

Главные заявления Новака о дизеле для США, рынке СПГ и поставках газа в Европу

Вице-премьер принял участие в Форуме экспортеров газа
Михаил Беляев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Главное
  • Дизельная сделка с США
  • Поставки СПГ и рынок Европы
  • Перспективы «Северных потоков»
  • Переговоры с Китаем

Вице-премьер Александр Новак на полях 28-го министерского заседания Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве рассказал об отправке четвертого танкера с дизелем в США, перспективах российского СПГ и поставках газа в Европу. «Ведомости» собрали главное о заявлениях.

Дизельная сделка с США

Отправка четвертого танкера с российским дизельным топливом в США запланирована на 28 октября. Сейчас три судна с дизелем уже вышли из российских портов.

По словам Новака, общие договоренности лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа реализуются, несмотря на давление демократов. Ранее сенаторы и члены Палаты представителей от Демократической партии направили письма в банки и морские порты с просьбой сохранять данные о сделках с РФ на случай расследования.

«В целом, конечно, удивляет позиция демократов, которые высказываются или даже действуют не в интересах жителей Соединенных Штатов Америки», – добавил он.

Поставки СПГ и рынок Европы

Россия уверена, что ее сжиженный природный газ будет востребован на мировых рынках после введения запрета на импорт в Евросоюзе. «Потому что есть страны, которые активно наращивают потребление СПГ», – сказал Новак.

Россия готова продолжать поставки газа в страны Европы. «Мы со своей стороны готовы, мы всегда были надежными поставщиками. Если Европа не будет покупать, у нас есть куда продать наш газ», – отметил вице-премьер. Он добавил, что при недостатке газа европейские потребители переплачивают за более дорогой СПГ.

В марте Новак говорил, что Россия намерена перенаправлять часть поставок СПГ из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Газ может поставляться в Индию, Таиланд, Филиппины и Китай.

Перспективы «Северных потоков»

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» стратегически будут востребованы. «Думаю, в перспективе стратегически, скорее всего, эти газопроводы востребованы будут», – сказал он.

17 октября Новак говорил, что техническая возможность восстановить поставки сохраняется. Из четырех ниток одна остается пригодной для прокачки, однако поставки зависят от позиции европейских потребителей.

Переговоры с Китаем

Китай сейчас переплачивает за СПГ по сравнению с трубопроводными поставками. «Если брать с точки зрения экономики, конечно, для них это гораздо более затратно сегодня при недостатке газа, недостатке дешевых энергетических ресурсов», – сказал Новак.

14 октября Новак говорил, что Россия продолжает переговоры с китайскими партнерами по новым газопроводам.

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