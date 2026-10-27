Главные заявления Новака о дизеле для США, рынке СПГ и поставках газа в Европу

Россия готова продолжать поставки газа в страны Европы. «Мы со своей стороны готовы, мы всегда были надежными поставщиками. Если Европа не будет покупать, у нас есть куда продать наш газ», – отметил вице-премьер. Он добавил, что при недостатке газа европейские потребители переплачивают за более дорогой СПГ.