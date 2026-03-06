Новак: Россия перенаправит часть поставок СПГ из Европы в Азию

4 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки. Вместе с тем, Москва продолжит поставки энергоресурсов странам, которые являются надежными контрагентами. Речь шла, в том числе, о Словакии и Венгрии.