Новак: Россия перенаправит часть поставок СПГ из Европы в Азию

Газ будут поставлять в Индию, Таиланд, Филиппины и Китай
Ведомости

Россия намерена перенаправить часть поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил вице-премьер Александр Новак. Газ будет переориентирован на рынки Индии, Таиланда, Филиппин и Китая.

«Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе это Индия, Таиланд, Филиппины, Китайская Народная Республика», – сказал он (цитата по ТАСС).

4 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки. Вместе с тем, Москва продолжит поставки энергоресурсов странам, которые являются надежными контрагентами. Речь шла, в том числе, о Словакии и Венгрии.

ЕС ввел штраф в 2,5 млн евро для физлиц за покупку российского газа

Бизнес / ТЭК

В январе европейские власти утвердили окончательный запрет на импорт газа из России. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

За несоблюдение новых правил предусмотрены штрафы: для физических лиц – не менее 2,5 млн евро, для компаний – не менее 40 млн евро или 3,5% от их годового мирового оборота (в зависимости от того, какая сумма больше).

