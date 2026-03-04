Что сказал Путин о поставках нефти и газа на мировые рынки

Что сказал Путин о поставках нефти и газа на мировые рынкиРоссия может остановить поставки в Европу уже сейчас
Россия может остановиться поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Резкий рост цен на газ на европейском рынке напрямую не связан с поставками, добавил он. По словам Путина, поставки никто не сокращал, рост вызван общей ситуацией на мировых рынках.
«Ведомости» собрали основные заявления президента по ситуации вокруг поставок и цен на энергоресурсы.
Поставки и цены
Повышение цен на нефть в том числе связано с ограничениями на российскую нефть, сказал президент.
Глава государства поручит правительству проработать вопрос поставок газа на перспективные рынки совместно с компаниями.
Россия продолжит поставки энергоресурсов странам, которые являются надежными контрагентами. Речь идет, в том числе, о Словакии и Венгрии.
Ситуация с повышением цен на газ в Евросоюз стала результатом ошибочной политики европейских властей, считает Путин.
Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов для партнеров, заверил российский президент.
Риск новых атак на трубопроводы
Украина готовит операции по подрывам «Голубого потока» и »Турецкого потока», объявил президент РФ.
Подрывы готовятся при поддержке западных спецслужб. По словам Путина, это является «очень опасной игрой».
Атака на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сказал Путин.