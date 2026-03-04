Газета
Что сказал Путин о поставках нефти и газа на мировые рынки

Россия может остановить поставки в Европу уже сейчас
Ведомости
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Россия может остановиться поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Резкий рост цен на газ на европейском рынке напрямую не связан с поставками, добавил он. По словам Путина, поставки никто не сокращал, рост вызван общей ситуацией на мировых рынках.

«Ведомости» собрали основные заявления президента по ситуации вокруг поставок и цен на энергоресурсы.

Поставки и цены

  • Повышение цен на нефть в том числе связано с ограничениями на российскую нефть, сказал президент.

  • Глава государства поручит правительству проработать вопрос поставок газа на перспективные рынки совместно с компаниями.

  • Россия продолжит поставки энергоресурсов странам, которые являются надежными контрагентами. Речь идет, в том числе, о Словакии и Венгрии.

  • Ситуация с повышением цен на газ в Евросоюз стала результатом ошибочной политики европейских властей, считает Путин.

  • Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов для партнеров, заверил российский президент.

Риск новых атак на трубопроводы

Путин заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

Политика / Международные отношения

  • Украина готовит операции по подрывам «Голубого потока» и »Турецкого потока», объявил президент РФ.

  • Подрывы готовятся при поддержке западных спецслужб. По словам Путина, это является «очень опасной игрой».

  • Атака на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сказал Путин.

