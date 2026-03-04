Что сказал Путин о поставках нефти и газа на мировые рынки

Россия может остановиться поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Резкий рост цен на газ на европейском рынке напрямую не связан с поставками, добавил он. По словам Путина, поставки никто не сокращал, рост вызван общей ситуацией на мировых рынках.