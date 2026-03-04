Минтранс РФ: Украина атаковал российский газовоз в Средиземном море

Минтранс РФ: Украина атаковал российский газовоз в Средиземном мореВсе члены экипажа были спасены
Безэкипажные катеры Украины атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. Нападение было совершено с побережья Ливии, сообщил Минтранс РФ.
Действия мальтийских и российских специалистов позволили спасти всех 30 членов экипажа, граждан РФ. Минтранс квалифицировал нападение «как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права».
Ведомство подчеркнуло, что такие преступные действия не могут оставаться без оценки международного сообщества. По мнению Минтранса РФ, они совершаются «при попустительстве властей государств-членов Евросоюза».
Танкер начал движение из порта Мурманск. Транспортное ведомство РФ отметило, что судно следовало с грузом, который оформлен по всем международным правилам.
3 марта Reuters сообщал, что российский танкер «Арктик Метагаз» загорелся в Средиземном море. Один из источников рассказал агентству, что судно могло быть атаковано дроном Украины.
8 января украинский дрон ударил по нефтяному танкеру у побережья Турции в Черном море. Атака произошла примерно в 30 морских милях от района Абана. В результате удара повреждена верхняя часть танкера, однако пострадавших среди членов экипажа не было. После сигнала бедствия к месту происшествия были направлены силы береговой охраны.