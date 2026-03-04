Минтранс РФ: Украина атаковал российский газовоз в Средиземном море

8 января украинский дрон ударил по нефтяному танкеру у побережья Турции в Черном море. Атака произошла примерно в 30 морских милях от района Абана. В результате удара повреждена верхняя часть танкера, однако пострадавших среди членов экипажа не было. После сигнала бедствия к месту происшествия были направлены силы береговой охраны.