Дрон атаковал нефтяной танкер у побережья Турции в Черном море

Дрон атаковал нефтяной танкер у побережья Турции в Черном море, сообщает Ortadou Gazetesi. Инцидент произошел у берегов провинции Кастамону, где удару беспилотника подверглось судно Elbus, следовавшее под флагом Палау.

По имеющимся данным, атака произошла примерно в 30 морских милях от района Абана. В результате удара повреждена верхняя часть танкера, однако пострадавших среди членов экипажа нет. После сигнала бедствия к месту происшествия были направлены силы береговой охраны.

В настоящее время судно буксируется в порт Инеболу, где будет проведен технический осмотр и оценка ущерба. Официальной информации о происхождении дрона и целях атаки пока нет.

7 января военные США задержали нефтяной танкер Marinera, который находился под российским флагом в Северной Атлантике, на основании ордера Федерального суда. Причиной Европейское командование ВС страны назвало нарушение американских санкций.

