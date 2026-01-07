Газета
Главная / Политика /

Белый дом: США хотят предать суду экипаж захваченного танкера Marinera

В США судно посчитали частью теневого флота Венесуэлы
Валерия Хлобыстова
Илья Лакстыгал
Владимир Кулагин
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Военные США 7 января задержали нефтяной танкер Marinera, который находился под российским флагом в Северной Атлантике, на основании ордера федерального суда. Причиной Европейское командование ВС страны назвало нарушение американских санкций.

После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге подчеркнула, что США намерены предать суду экипаж судна. «Ведомости» собрали ее главные заявления.

  • Танкер Marinera, по мнению Белого дома, стал частью теневого флота Венесуэлы. Левитт отметила, что танкер незаконно перевозил венесуэльскую нефть в нарушение санкций США.

  • Все денежные средства, полученные от поставок нефти Венесуэлы, будут направляться на счета, подконтрольные Соединенным Штатам. По словам пресс-секретаря Белого дома, они будут храниться в международно признанных банках для обеспечения законности и честности распределения доходов.

  • Администрация США будет выборочно отменять введенные ранее санкции против Венесуэлы, чтобы проводить сделки по продаже ее нефти, сказала Левитт.

  • Временные власти страны, которые действуют в Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро, согласились передать Вашингтону нефть, подпадающую под американские санкции. Как отметила Левитт, энергоресурс в скором времени прибудет в США.

  • Танкер Sophia, задержанный после Marinera, не принадлежит какой-либо конкретной стране, по словам представителя Белого дома. При этом Левитт сказала, что и танкер Marinera не входит в собственность какого-либо государства. Она пояснила, что судно шло под «ложным флагом».

Захват США при поддержке Великобритании российского танкера в нейтральных водах – де-факто акт пиратства, который стал следствием экстерриториального применения американского законодательства, против чего Россия протестует, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. И это – очень серьезная эскалация со стороны Вашингтона, которая, с точки зрения Суслова, имеет непосредственное отношение к украинскому вопросу и негативно повлияет на дальнейшее развитие российско-американских отношений.

Ведущий научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Николай Силаев считает, что, вероятно, на захват танкера американскими военными при поддержке британцев Москва найдет другой ответ, не связанный с дипломатией вокруг Украины. По его мнению, важно и то, что при американских «наскоках» и «отскоках» свою стратегическую линию они сохраняют: избегать прямого столкновения с Россией на Украине, дозировать американскую вовлеченность, не тратить на Украину деньги.

МИД РФ после задержания танкера заявил, что следит за ситуацией и просит достойного обращения с россиянами на судне. Ведомство потребовало от США неукоснительно соблюдать права и интересы экипажа, а также не препятствовать скорейшему возвращению российских граждан на родину.

Минтранс России, в свою очередь, напомнил о содержании конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Документ подразумевает режим свободы судоходства в открытом море, при котором ни одна страна не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.

