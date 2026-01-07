Белый дом: США хотят предать суду экипаж захваченного танкера Marinera

Белый дом: США хотят предать суду экипаж захваченного танкера MarineraВ США судно посчитали частью теневого флота Венесуэлы
Военные США 7 января задержали нефтяной танкер Marinera, который находился под российским флагом в Северной Атлантике, на основании ордера федерального суда. Причиной Европейское командование ВС страны назвало нарушение американских санкций.
После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге подчеркнула, что США намерены предать суду экипаж судна. «Ведомости» собрали ее главные заявления.
Танкер Marinera, по мнению Белого дома, стал частью теневого флота Венесуэлы. Левитт отметила, что танкер незаконно перевозил венесуэльскую нефть в нарушение санкций США.
Все денежные средства, полученные от поставок нефти Венесуэлы, будут направляться на счета, подконтрольные Соединенным Штатам. По словам пресс-секретаря Белого дома, они будут храниться в международно признанных банках для обеспечения законности и честности распределения доходов.
Администрация США будет выборочно отменять введенные ранее санкции против Венесуэлы, чтобы проводить сделки по продаже ее нефти, сказала Левитт.
Временные власти страны, которые действуют в Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро, согласились передать Вашингтону нефть, подпадающую под американские санкции. Как отметила Левитт, энергоресурс в скором времени прибудет в США.
Танкер Sophia, задержанный после Marinera, не принадлежит какой-либо конкретной стране, по словам представителя Белого дома. При этом Левитт сказала, что и танкер Marinera не входит в собственность какого-либо государства. Она пояснила, что судно шло под «ложным флагом».
Захват США при поддержке Великобритании российского танкера в нейтральных водах – де-факто акт пиратства, который стал следствием экстерриториального применения американского законодательства, против чего Россия протестует, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. И это – очень серьезная эскалация со стороны Вашингтона, которая, с точки зрения Суслова, имеет непосредственное отношение к украинскому вопросу и негативно повлияет на дальнейшее развитие российско-американских отношений.
Ведущий научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Николай Силаев считает, что, вероятно, на захват танкера американскими военными при поддержке британцев Москва найдет другой ответ, не связанный с дипломатией вокруг Украины. По его мнению, важно и то, что при американских «наскоках» и «отскоках» свою стратегическую линию они сохраняют: избегать прямого столкновения с Россией на Украине, дозировать американскую вовлеченность, не тратить на Украину деньги.
МИД РФ после задержания танкера заявил, что следит за ситуацией и просит достойного обращения с россиянами на судне. Ведомство потребовало от США неукоснительно соблюдать права и интересы экипажа, а также не препятствовать скорейшему возвращению российских граждан на родину.
Минтранс России, в свою очередь, напомнил о содержании конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Документ подразумевает режим свободы судоходства в открытом море, при котором ни одна страна не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.