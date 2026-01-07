Белый дом: США хотят предать суду экипаж захваченного танкера Marinera

Танкер Marinera, по мнению Белого дома, стал частью теневого флота Венесуэлы. Левитт отметила, что танкер незаконно перевозил венесуэльскую нефть в нарушение санкций США.

Все денежные средства, полученные от поставок нефти Венесуэлы, будут направляться на счета, подконтрольные Соединенным Штатам. По словам пресс-секретаря Белого дома, они будут храниться в международно признанных банках для обеспечения законности и честности распределения доходов.

Администрация США будет выборочно отменять введенные ранее санкции против Венесуэлы, чтобы проводить сделки по продаже ее нефти, сказала Левитт.

Временные власти страны, которые действуют в Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро, согласились передать Вашингтону нефть, подпадающую под американские санкции. Как отметила Левитт, энергоресурс в скором времени прибудет в США.