Минтранс РФ напомнил о нормах морского права из-за ситуации с танкером Marinera

Минтранс РФ напомнил о нормах морского права из-за ситуации с танкером MarineraНи одно государство не может применять силу в отношении судов в открытом море, отметило ведомство
Минтранс России в заявлении подчеркнул, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. подразумевает режим свободы судоходства в открытом море. Так ведомство прокомментировало захват нефтяного танкера Marinera, который находился под российским флагом в Северной Атлантике, военными США.
«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», – говорится в заявлении.
Минтранс сообщил, что в 15:00 мск танкер Marinera находился за пределами территориальных вод каких-либо стран. В это время на судно высадились военно-морские силы США, после чего российская сторона потеряла связь с судном.
24 декабря 2025 г. танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. 6 января МИД России подчеркнул, что с тревогой следит за ситуацией, при которой военные США и НАТО уделяют повышенное внимание российскому судну. 7 января Европейское командование вооруженных сил США сообщило о задержании Marinera на основании ордера федерального суда. Причиной названо нарушение американских санкций.
Действия президента США Дональда Трампа за последние несколько дней, в том числе захват танкеров – демонстрация силы, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. По его мнению, сигнал направлен на всех, в том числе и на Россию в надежде дополнительно убедить российский внешнеполитический истеблишмент в готовности Трампа пойти на повышение ставок.