Минтранс РФ напомнил о нормах морского права из-за ситуации с танкером Marinera

Действия президента США Дональда Трампа за последние несколько дней, в том числе захват танкеров – демонстрация силы, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. По его мнению, сигнал направлен на всех, в том числе и на Россию в надежде дополнительно убедить российский внешнеполитический истеблишмент в готовности Трампа пойти на повышение ставок.